COVID-19 : Louga enregistre 02 nouveaux cas , 6 nouvelles contaminations à Dakar.

Les autorités sanitaires ont donné les résultats des examens virologiques réalisés sur 272 sujets. Dans ce groupe, hui (8) sont déclarés positifs au coronavirus.



Selon la directrice de la Santé publique, qui faisait le point du jour, il s'agit de six (6) cas contacts et de deux (2) cas issus de la transmission communautaire.



Ces huit nouvelles contaminations sont situées par la plateforme du ministère de la Santé aux districts sanitaires de Dakar-sud (2), de Dakar-centre (1), de Louga (2), de Dakar nord (2) et de Mbao.



Si la propagation du COVID-19 reste préoccupante à Dakar, elle ne l'est pas moins dans la région de Louga où en un rien de temps, le nombre de contaminé est passé de 1 à 27.



Tout est parti d'un cas communautaire qui, visiblement a fait à ce jour 26 cas contacts.

Quant à Dakar, elle continue d’être la région la plus touchée avec au moins 195 cas positifs sur les 272 enregistrés par le Sénégal depuis l'apparition du virus à couronnes.