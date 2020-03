COVID-19 : Les propositions de Birahime Seck pour diminuer la propagation de la maladie...

Les cas positifs ne pourront diminuer, en partie, que :







1. Si les populations sont conséquentes avec elles, en évitant autant que possible les rassemblements (quelque soit le nombre et la nature);







2. Si les forces de défense et de sécurité (FDS) sont visibles sur le terrain pour faire appliquer les mesures, avec rigueur et responsabilité et, sans abus;







3. Si le personnel médical est rassuré, encouragé, étoffé et bien équipé;







4. Si l'Etat édicte des règles de restrictions de la circulation urbaine et interurbaine;







5. Si le début de récupération politique orchestrée s'estompe pour ne pas briser l'élan de l'unité citoyenne;







Brisons la chaîne de transmission, soyons humbles et patriotes. C'est d'abord une question de responsabilité citoyenne, personnelle, patriotique, civique et historique.











Birahime Seck du Forum Civil