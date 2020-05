COVID-19 : Les localités où sont détectés les 89 nouveaux cas

Ce lundi 04 mai, le Sénégal a enregistré 89 nouveaux cas de coronavirus, dont 86 cas contacts et 03 issus de la transmission communautaire. Les personnes concernées par cette voie de contamination sont déclarés à la Médina (02) et à Mbour(01).



S’agissant des cas contacts, les statistiques fournies par le ministère de la santé sur sa plateforme de suivi de l’épidémie au Sénégal montrent qu’ils proviennent de 11 districts sanitaires, à savoir Dakar Sud (6), Dakar Ouest (3), Dakar Centre (20), Dakar Nord (13), Touba (08), Sedhiou (08), Thiès (04), Mbacké (4), Velingara (13), Rufisque (6), Keur Massar (1).



Dakar occupe encore la tête avec au moins 49 nouveaux cas dont deux issus de la transmission communautaire.



A Sédhiou, le cluster continue de faire nouveaux infectés, plaçant ainsi la capitale du Pakao parmi les zones les plus touchées, avec 68 patients.



Touba a déclaré 08 nouveaux cas et affiche un total de 152 malades depuis le début de l’épidémie.



Actuellement, le Sénégal compte 1271 cas positifs dont 415 guéris, 845 sous traitement, 10 décès et 01 évacué.