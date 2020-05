COVID-19 : Les localités où sont détectés les 58 nouveaux cas.

Sur 702 examens virologiques réalisés, 58 sont revenus positifs. Il s’agit selon le ministère de la santé qui faisait la situation épidémiologique à la date du 05 mai, de 54 cas contacts et de 04 cas issus de la transmission communautaire. Les patients dont on ne connait pas l’origine de la contamination ont été détectés à Médina (01), Parcelles Assainies (01), Guédiawaye (01) et Touba (01).



Des détails fournis par les statistiques du ministère de la Santé, nous savons que les 54 cas contacts sont découverts dans les districts sanitaires suivants : Dakar Ouest (05), Touba (09), Dakar-centre (02) ; Dakar-nord (02), Vélingara (12), Guédiawaye (01), Mbacké (06) ; Yeumbeul (01), Mbao (03) ; Diamniadio (10) et Sangalkam (03).



La vérité de ces chiffres révèle que la région de Dakar reste l’épicentre du Coronavirus avec 30 patients, suivie de la région de Diourbel avec 16 cas. Vélingara revient dans la partie en montant à 43 nouvelles contaminations. Ce, après l’arrivée de manière clandestine dans ce département d’une femme en provenance de Guinée Conakry.



Le Sénégal a déclaré 1.329 cas positifs, dont 847 sous traitement, 470 guéris, 11 décès et un évacué.