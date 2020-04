COVID-19 : Les districts sanitaires des 66 cas du jour.

Le ministère de la Santé a donné les résultats des prélèvements faits sur 528 personnes. Il est revenu de cet exercice 66 cas positifs, à savoir 61 contacts et 05 issus de la transmission communautaire, dont 01 à Médina, 02 à Touba, 01 à Mbacké, et 01 à Pout.



À propos des contacts suivis dans les différents sites dédiés, ils sont logés dans les districts suivants : Dakar sud (2), Dakar ouest (3), Dakar nord (21), Dakar centre (13), Touba (3), Goudiry (16), Pikine (1), Mbao (1), Rufisque (1).



La région de Dakar compte le plus grand nombre de nouvelles contaminations avec au moins 44 cas, dont 1 communautaire (Médina). Elle est suivie de la région de Tambacounda qui a déclaré 16 nouveaux infectés, précisément à Goudiry.



La région de Diourbel occupe la troisième place et le doit à ses 5 cas supplémentaires décelés à Mbacké et à Touba. Thiès est la quatrième région touchée avec un cas communautaire à Pout.



Globalement, le Sénégal a enregistré 545 cas déclarés positifs dont 262 guéris, 275 sous traitement, 01 évacué et 07 décès.