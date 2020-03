COVID-19 : Les chefs religieux de Kolda apportent leur contribution morale et financière.

Les guides religieux de la région de Kolda, sous la houlette de Chérif Léheïbe AÏDARA, Khalife général de Saré Mamady, apportent un soutien moral et financier au comité régional de lutte contre le Coronavirus (COVID-19).







Au-delà des prières formulées, les guides religieux ont donné une enveloppe de 1.520.000 F Cfa.







Une somme qui a été remise au Gouverneur par la délégation conduite par Monsieur Chérif Léheïbe AÏDARA, Khalife général de Saré Mamady et ami du Président Macky Sall.







Cette somme est le fruit de la participation des différentes familles religieuses musulmanes mais aussi chrétiennes. Monseigneur Jean Pierre BASSENE, Evêque de Kolda, au nom de l’Eglise, a apporté sa contribution.







Les guides religieux entendent ainsi répondre à l’appel du Chef de l’Etat, en accompagnant les décisions prises lors de son discours du lundi 23 mars 2020.







Le travail d’information, d’éducation et de



communication à l’endroit des familles et des fidèles va se poursuivre pour en finir avec le COVID-19.







Cette belle initiative révèle l’unité et la solidarité des relations entre les chefs religieux de tous bords de la région de Kolda. Les bons rapports entre les religieux musulmans et chrétiens ne sont plus à démontrer au Fouladou.