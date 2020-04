COVID-19 : Les 17 cas du jour détectés à Dakar-sud, Ziguinchor, Goudiry, Dakar-centre et Guédiawaye.

Ce dimanche 19 avril, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye a fait le point sur l'évolution de la pandémie au Sénégal. Ainsi, elle a rapporté que sur les 313 tests réalisés, 17 sont revenus positifs. Quinze sont des cas contacts tandis que deux sont issus de la transmission communautaire.



La directrice de la Santé précisera que les deux cas communautaires ont été découverts à Guédiawaye et à Derklé (Dakar-centre). S'agissant des contacts suivis dans les structures sanitaires dédiées, ils proviennent de Dakar-sud (5), de Ziguinchor (06), de Goudiry (03) mais aussi de Dakar-centre (01 compte non tenu du cas communautaire).



Depuis le 02 mars, date de l'apparition du nouveau coronavirus au Sénégal, notre pays a dénombré 367 cas confirmés dont 220 guéris et 143 sous surveillance sanitaire. Trois décès ont été déplorés alors qu'un patient a été évacué vers son pays...