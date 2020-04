COVID-19 : Le professeur Moussa Seydi attendu au bercail ce mercredi.

Le professeur Moussa Seydi chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann de Dakar est attendu ce mercredi 22 à Kolda dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



Après l’étape de Tambacounda, hier mardi 21, l’éminent professeur va arriver d’un moment à l’autre au Fouladou. D’après notre source, il va s’entretenir avec le personnel sanitaire de la région sur le plan de me riposte mais également s’enquérir de la situation des patients contaminés au Covid-19. Un membre du laboratoire décentralisé indique que le professeur Seydi va visiter les travaux effectués au sein du labo aussi.



Cette visite du rempart en première ligne contre le Covid-19 au bercail, peut être un retour aux sources mais également pourrait constituer un ouf de soulagement pour les populations.



Après la visite des patients et la rencontre avec les autorités sanitaires, le professeur Seydi sera reçu à 20 h dans une émission synchronisée des radios de la place pour parler aux populations sur la maladie.



Certainement beaucoup de questions et de doutes vont être élucidées à cette occasion, rapporte toujours notre source.