COVID-19 / Le ministre de l’Industrie Moustapha Diop en visite dans les entreprises : « la Fédération nationale des Professionnels de l’Habillement a pris l’initiative de se lancer dans la fabrication de dix (10) millions de masques »

Je viens de visiter tour à tour UNIPARCO, SIVOP et l’entreprise Gora ATHY où j’ai rencontré des membres de la Fédération nationale des Professionnels de l’Habillement.







La particularité de ces entreprises, c’est qu’elles sont à l’avant-garde de la riposte contre le covid-19, en ce sens qu’elles interviennent en amont de la chaîne de prévention, en produisant des moyens de protection pour éviter de contracter la maladie. Et ces moyens de protection sont les gels hydro-alcooliques et les masques barrières.







Le covid-19 a une double facette. D’abord, sur le plan économique et social, ses conséquences sont dévastatrices. D’un autre côté, il présente des niches d’opportunité pour certaines branches de notre industrie.







Donc, l’enjeu est non seulement d’encourager la production massive de ces moyens de protection contre le covid-19, mais aussi de protéger nos entreprises contre la concurrence déloyale et de garantir aux consommateurs des produits de qualité qui préservent leur santé.







C’est pour répondre à ces exigences de l’heure que l’Association sénégalaise de Normalisation (ASN) a élaboré en urgence une norme sur les gels hydro-alcooliques et une autre sur les masques barrières. Et ces normes qui seront bientôt d’application obligatoire peuvent être consultées et téléchargées sur le site internet de l’ASN www.asn.sn et les programmes de certification avec la marque nationale NS-Qualité sont en train d’être mis en place.







Aujourd’hui, nous sommes en guerre contre le covid-19 et aucun moyen de lutte n’est de trop et tout le monde doit s’y mettre pour qu’ensemble nous vainquions ce mal terrifiant. C’est à ce titre que je voudrais saluer l’initiative prise par la Fédération nationale des Professionnels de l’Habillement de se lancer dans la fabrication de dix (10) millions de masques.







Je suis donc venu leur présenter la norme nationale sur les masques mais aussi leur exprimons mon soutien total et celui de tout le Gouvernement pour leur permettre de passer à l’échelle de production industrielle.