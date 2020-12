COVID-19 : Le SEN exhorte les Sénégalais à faire preuve de responsabilité en respectant les gestes barrières ainsi que toutes les mesures prises par le Gouvernement.

Le Secrétariat Exécutif National (SEN), de l’Alliance pour la République, après avoir examiné la situation nationale, se réjouit du bon climat de dialogue et d’ouverture en cours dans notre pays.







Le SEN félicite vivement le Chef de l’Etat, S.E.M. Macky Sall, pour avoir présidé, le 8 décembre 2020, la première édition du Prix Macky Sall pour la Recherche, doté d’un montant de 60 millions de FCFA à l’occasion des Journées scientifiques du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Cette distinction dont la lauréate est Madame la Professeure Fatou Bintou Sarr, Professeure titulaire à l’Université de Thiès, illustre l’intérêt particulier que le Président de la République attache à la recherche scientifique en Afrique et à la participation active des chercheurs africains au développement du continent.







Fidèle à son option stratégique pour le dialogue et la concertation comme mode de gouvernance, le Chef de l’Etat a également présidé la session du Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique le 11 décembre 2020. Ce prix magnifie les femmes et les hommes de bonne volonté qui, en Afrique et dans le monde, œuvrent inlassablement pour la démocratie, le dialogue et la paix.







Examinant la situation politique nationale, le SEN salue toutes les initiatives du Président de la République pour rassembler toutes les forces vives de la Nation pour poursuivre ensemble la construction du Sénégal par tous et pour tous, un Sénégal développé, libre et prospère où chaque citoyen trouve les moyens de vivre dignement et décemment.







Dans ce cadre, le SEN salue la récente rencontre entre le Président Macky Sall et les leaders de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, élargie aux leaders des partis et mouvements qui ont décidé d’accompagner le Chef de l’Etat dans la mise en œuvre de sa politique d’émergence et de développement.







Le SEN se réjouit, par ailleurs, du bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole et encourage tous les acteurs à poursuivre la dynamique de consensus autour de l’intérêt national et de celui des producteurs qui bénéficient d’un juste prix aux producteurs de 250 Fcfa.







Sur la même lancée, le SEN salue l’esprit de maturité qui a marqué la session budgétaire et félicite, en particulier, tous les députés de la majorité Bennoo Bokk Yaakaar pour leur engagement patriotique et leur esprit de responsabilité.







Abordant la crise sanitaire de la Covid-19, le SEN exhorte chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais à faire preuve de responsabilité en respectant et en faisant respecter les gestes barrières ainsi que toutes les mesures prises par le Gouvernement. Le SEN saisit cette occasion pour présenter ses condoléances attristées à tous les disparus, et souhaiter un prompt rétablissement à tous nos compatriotes touchés par la Covid-19.







Enfin, le SEN encourage fortement les responsables et militants de l’APR à renforcer l’élan unitaire autour du leader de notre parti pour préparer les victoires futures de concert avec tous les alliés.







Fait à Dakar, le 13 décembre 2020