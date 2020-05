COVID-19: Le Congo décide de soigner ses malades avec le Covid-Organics.

Le remède malgache contre le Coronavirus gagne du terrain en Afrique. Après la Guinée Equatoriale et la Guinée Bissau, le Congo/Brazzaville a décidé de soigner les malades du Covid-19 avec la tisane à base d'artémisia.



L'annonce a été faite ce vendredi 1er mai sur Twitter par le ministre congolais de la Communication.



Cette mesure fait suite à une séance de travail par visioconférence que le président congolais, Denis Sassou Nguesso a eu avec ses homologues malgache et bissau-guinéen.



Thierry Moungala d'ajouter que son pays récupérera sa cargaison de Covid-organics dans les prochaines heures.



Ce vendredi, Madagascar a offert plus de 5000 doses de Covid-Organics aux pays de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée Bissau a affrété un avion spécial pour les besoins du transport.