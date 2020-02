COVID-19 : Le Comité central du Parti communiste chinois exprime sa gratitude aux cadres de BBY.

Le Département international du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a adressé une lettre de remerciements à la coalition Benno Bokk Yakaar et plus précisément aux cadres pour leur exprimer sa gratitude pour leur soutien lors de l’apparition de la maladie. En effet, Alpha Bayla Guèye et ses camarades avaient publié un communiqué au moment de l’apparition de l’épidémie COVID-19 en Chine, ce qui leur vaut « cette profonde gratitude » du Parti communiste chinois « pour ce message de solidarité, ce qui manifeste le soutien et l’amitié de la Coalition BBY au Parti communiste chinois et au peuple chinois. »



« Sous la ferme direction du Comité central du PCC rassemblé autour du Secrétaire Général XI Jinping, en faisant valoir les avantages du système politique pour mobiliser les ressources du pays, nous avons pris des mesures de prévention et du contrôle les plus complètes, rigoureuses et sans réserve, qui ont déjà donné de premiers effets. Le peuple chinois a toute la confiance sur notre capacité à vaincre l’épidémie à brefs délais, en vue d’atteindre nos objectifs du développement socio-économique antérieurement fixés », rassure le communiqué du parti chinois.

La Chine, informe la note aussi, a ainsi apporté ses contributions à la santé publique mondiale.



Porteuse de la vision de la « communauté de destin pour l’humanité », la Chine est soucieuse de la vie et la santé de son peuple aussi bien que la santé publique mondiale. Aussi est-elle disposée à coopérer davantage avec la communauté internationale, en particulier le Sénégal, en la matière.



« En appréciant le rôle important que joue la Coalition BBY dans la vie politique sénégalaise, le PCC est disposé à travailler avec elle pour relever les relations sino-sénégalaises à un nouveau palier », conclura t-elle.