COVID-19 : La société britannique Mologic et l'Institut Pasteur du Sénégal collaborent pour développer et fabriquer des kits de tests rapides, abordables et efficaces à 1 $ pour une distribution à travers le Sénégal.

Le Royaume-Uni tient à féliciter le gouvernement du Sénégal pour sa gestion de la crise de la COVID-19 et souhaite saluer tous les acteurs de la santé qui travaillent sans relâche dans un contexte international sans précédent.



Il est maintenant plus que jamais nécessaire que les pays coopèrent et se soutiennent mutuellement afin de trouver des solutions rapides et efficaces. C’est pourquoi le Royaume-Uni et le Sénégal continuent de travailler en partenariat pour soutenir la lutte du Sénégal contre la COVID-19.



Cela comprend le partenariat vital et innovant entre la société britannique Mologic et l'Institut Pasteur du Sénégal, qui développe et fabrique des kits de tests rapides, abordables et efficaces à 1 $ pour une distribution à travers le Sénégal.



À l'échelle mondiale, le Royaume-Uni a fortement soutenu le système international pour atténuer les divers impacts sociaux et économiques du virus ayant promis 744 millions de Livres Sterling à la réponse internationale contre la COVID-19. Pour aider l'Afrique en particulier, le Royaume-Uni va investir jusqu'à 20 millions de Livres Sterling dans le nouveau « Fonds de l'Union africaine contre la Covid-19 » pour lutter contre le coronavirus et sauver des vies.



Le fonds s'attaquera à la pandémie en recrutant des experts africains de la santé et en les déployant là où ils sont le plus nécessaires, en renforçant le suivi mondial de la pandémie, en luttant contre la désinformation potentiellement dangereuse, en dispensant une formation spécialisée sur le coronavirus aux agents de santé et en rendant les informations sur le virus plus accessibles au public.



Le Royaume-Uni joue également un rôle important dans l'effort international de développer un vaccin contre la COVID-19 et le plus grand donateur de Gavi: la Vaccine Alliance.



C'est dans ce même esprit de coopération internationale que le Royaume-Uni accueillera le Sommet mondial virtuel sur les vaccins le 4 juin 2020. Ce sommet, auquel Son Excellence le Président Macky SALL nous fera l'honneur de participer, aura pour objectif de mobiliser presque 7,4 milliards de dollars de financement pour garantir un accès équitable à tout vaccin. Le Royaume-Uni s'est déjà engagé à décaisser l’équivalent de 330 millions de Livres Sterling par an au cours des cinq prochaines années pour soutenir cet objectif, et exhorte les autres pays à apporter leur soutien.



Gavi soutient les efforts de vaccination dans 68 pays avec les économies les plus vulnérables du monde ; et son travail sera essentiel pour maintenir la couverture vaccinale contre les maladies évitables par la vaccination ; renforcer la résilience des systèmes sanitaires pour les soins primaires pour lutter contre la COVID-19 ; et assurer la distribution d'un vaccin contre la COVID-19 si et quand il est disponible.



En plus de la levée de fonds pour soutenir la vaccination de routine, le Sommet du 4 juin sera un moment mondial important pour galvaniser l'action dans la lutte contre la COVID-19. L’engagement politique le plus élevé est essentiel pour atteindre notre objectif et soutenir le rôle clé de Gavi dans la réponse COVID aux personnes les plus vulnérables.



Nous remercions Son Excellence le Président Macky SALL et le gouvernement du Sénégal d'avoir démontré leur engagement à travailler avec des partenaires mondiaux et à participer au Sommet.



Au-delà du sommet, le Royaume-Uni continuera de travailler en étroite collaboration avec le Sénégal, avec une attention particulière pour aider le Sénégal à se remettre de cette pandemie aussi efficacement que possible dans tous les domaines prioritaires du partenariat Royaume-Uni-Sénégal.



Ces domaines prioritaires comprennent : l’accès à l'énergie ; l’éducation ; et le développement économique.