COVID-19 : La Mauritanie n'a pas déclaré de cas positif depuis le 09 avril 2020.

Alors que la pandémie du Coronavirus a franchi la barre des 20 000 contaminations en Afrique, un pays sort du lot : la Mauritanie. Ce pays frontalier du Sénégal n'a pas déclaré de cas positif depuis...le 09 avril dernier. Apparu le 13 mars en Mauritanie, le COVID-19 a été diagnostiqué ensuite chez six autres personnes alors que 913 tests ont été réalisés.



D'ailleurs, le cinquième cas est un chérif de Kaédi qui a séjourné au Sénégal avant de rentrer chez lui le 19 mars. Il a été déclaré guéri ce vendredi 17 avril et rejoint 5 patients qui ont été testés négatifs après avoir abrité le virus dans leur organisme. Le pays n'a déploré qu'un mort et espère ne plus renouer avec la maladie.



Cependant, il faut préciser que 752 personnes sont encore en isolement. Ce qui fait que les autorités mauritaniennes se gardent de crier victoire, même s'il faut admettre que c'est une prouesse que le pays doit aux mesures prises très tôt pour faire face à la maladie.



En plus de fermer ses frontières avec le Sénégal, le Maroc et le Mali, décision a été prise de placer en quarantaine pendant 14 jours, toute personne en provenance d'un pays où sévit la pandémie. Un couvre feu de 20 heures à 06 heures a été décrété. Les cafés et restaurants fermés, la grande prière du vendredi a été suspendue alors que tous les rassemblements sont interdits. Les cours ne sont pas en reste...