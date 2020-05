COVID-19 : L’Afrique enregistre son plus grand nombre de cas en 24 heures...

Y a-t-il relâchement sur le continent africain ou ce sont les conséquences des mesures visant à assouplir les états d’urgence ou confinement décidés çà et là ? En tout cas ce jeudi 21 mai, l’Afrique a enregistré son plus grand nombre de contaminations en 24 heures.



Alors que les choses évoluaient timidement depuis le début avec moins de 1000 patients atteints de Covid-19 par jour, la barre des 3.500 a été atteinte le 08 mai dernier.



Après ce qui ressemblait à un pic, la courbe est redescendue pour remonter ce 21 mai à…4.541 contaminations. Dans le même temps, le seuil des 100. 000 infectés est atteint alors que les décès déplorés s’élèvent à 3.103.



Depuis quelques temps, la Mauritanie et Madagascar inquiètent du fait d'une nouvelle vague de contaminations enregistrées dans ces deux pays. Presque guéri à la date du 11 mai, le voisin du Sénégal compte aujourd'hui 173 cas dont 162 sous traitement. La Grande Ile quant à elle, déclare 448 patients dont deux décès et 135 guéris.



Mais cette augmentation des sujets portant le virus ne signifie nullement que des pays ne sont pas en train de sortir de la zone rouge.



Sur les 54 états atteints, deux se sont complètement remis de la maladie alors que quinze affichent un taux de guérison supérieur à celui des malades encore suivis. Il s’agit de l’Ile Maurice qui était à 332 cas et qui a récupéré les 322 tandis que 10 patients sont décédés du Coronavirus. L’Érythrée fera mieux puisque la totalité des personnes, à savoir 39 qui avaient chopé le virus sont guéris.