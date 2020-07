COVID-19 / KÉDOUGOU : 3 nouveaux cas communautaires, 201 personnes contacts suivis, le maire renforce le dispositif.

Ce samedi 25 juillet 2020 le district sanitaire de Kédougou a livré les résultats des tests réalisés. Ainsi, sur 11 tests réalisés, 3 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas communautaires. À ce jour, la région a enregistré 24 positifs dont 1 guéri, 0 décédé, 0 cas grave et 23 sous traitement à domicile.



À noter que 201 personnes contacts sont suivies par les services du district sanitaire. Une situation qui inquiète et qui pousse les autorités de la ville à prendre des mesures visant à renforcer la prévention.



C'est ainsi que l'édile de la ville de Kédougou a renforcé ce vendredi 24 juillet 2020, les mesures barrières au niveau du foirail et de la gare routière... Il a, en effet, remis des produits détergents, des masques, du savon et des gels hydro alcooliques.



Selon, Mamadou H. Cissé, « nous voulons protéger la population contre la COVID 19, car une grande affluence est notée en cette période de préparatifs de la fête de Tabaski au niveau des lieux publics et ça facilite la propagation du virus. Le port de masque, le lavage des mains doivent être une préoccupation pour tous. C'est le temps de la vigilance car Kédougou a déjà enregistré plusieurs cas. J'exhorte les transporteurs au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. » En effet, avec 24 cas positifs, la situation devient de plus en plus alarmante dans la région de Kédougou, principalement dans la commune...