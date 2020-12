COVID-19 / Interdiction de rassemblement : Malick Gakou suspend toutes les activités du Grand Parti.

Conformément au communiqué du Ministre de l'Intérieur du 05 Octobre 2020 rappelant les arrêtés 024066 et 024068, le Président Malick Gakou informe de la suspension de toutes les activités du Grand Parti qui étaient prévues pour ce mois de Décembre 2020.



Il s'agit de la tournée nationale, des assises de la jeunesse sur l'emploi des jeunes et l'émigration clandestine et du Bureau Politique du 14 Décembre.



Par ailleurs, conscient des menaces de la recrudescence de la Covid-19 au Sénégal, le Président Malick Gakou rappelle aux populations l’impérative nécessité de respecter toutes les recommandations du Ministère de la Santé et de l’Action sociale pour la bonne santé de nos populations.



Fait à Dakar le 11 Décembre 2020