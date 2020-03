COVID-19 : Faire face à la crise maintenant et préparer la capacité scientifique et technique de l'Afrique.

Alors que le monde se prépare à la propagation du COVID-19, nous sommes encouragés par les efforts des agents de santé et des professionnels de la santé, des techniciens de laboratoire, des scientifiques, des épidémiologistes, des responsables gouvernementaux et de nombreux autres qui travaillent sans cesse pour contenir et traiter la maladie.







Nous constatons une grande solidarité entre les gens, le partage des connaissances scientifiques et des bonnes pratiques et des efforts pour lutter contre la désinformation. Beaucoup d'entre nous qui travaillent au PASET sont en première ligne, contribuant aux réponses des gouvernements et des donateurs Africains, ainsi que des établissements d'enseignement, face à cette pandémie.



Plus que jamais, nous voyons l'importance cruciale des capacités scientifiques et technologiques pour relever les défis de notre époque. Le leadership politique, la capacité organisationnelle et les ressources économiques sont essentiels, mais sans le personnel technico-scientifique pour comprendre et appliquer les connaissances scientifiques, il serait impossible de contenir cette pandémie.



Cette connaissance scientifique peut grandir à pas de géant en tirant parti de la puissance des technologies numériques et de la science des données, comme le montre l'expérience de la confrontation à la crise actuelle. Les connaissances circulent entre scientifiques en Chine, au Japon, en Corée, aux États-Unis, en Europe et dans les pays touchés par la crise à un rythme sans précédent en temps réel.



Au PASET, nous ressentons encore plus la nécessité absolue pour l'Afrique de développer la masse critique de capacités scientifiques et techniques dans un certain nombre de domaines prioritaires. Nous avons besoin de cette capacité au niveau technicien, mais également au niveau des professionnels, des scientifiques appliqués et des chercheurs. Plus que jamais, la mission du PASET reste pertinente et cruciale.





Les gouvernements africains, le secteur privé africain, les universités et établissements d'enseignement supérieur africains, soutenus par des partenaires, ont un rôle essentiel à jouer dans le renforcement de cette capacité scientifique et technique et dans la détermination de la préparation de l'Afrique aux défis de l'avenir.











Message d’Aminata Sall Diallo, Directrice exécutive, PASET Executive Board