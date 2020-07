COVID-19 : Dr Boly Diop annonce la décentralisation des tests de diagnostic dans cinq régions.

La maîtrise de la propagation du virus responsable de la maladie à coronavirus passe nécessairement par une détection précoce des porteurs et leur isolement avant qu'un traitement adéquat ne suive. Cela ne peut se faire sans un déploiement au niveau communautaire du dispositif du test de diagnostic. Apparemment, les autorités sanitaires du Sénégal l'ont compris et ont, dans le cadre de la politique de décentralisation des tests, décidé de doter cinq régions de laboratoires à même de permettre à la population locale d'être dépistée dans les meilleurs délais. C'est le sens de la communication du Dr Boly Diop qui participait à la cérémonie de clôture de la formation sur le transport des substances infectieuses à l'Institut de recherche en santé epidémiologie et de formation (Iressef). Selon le chef de la Division de la Surveillance et de la Riposte vaccinale de la Direction de la Prévention au Ministère de la Santé, il s'agit de Kédougou, de Tambacounda, de Kaolack, de Matam et de Ziguinchor.