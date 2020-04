COVID-19 / Distribution de l'aide alimentaire : Voici l'intégralité de l'intervention de la SG et porte-parole du Ministère du Développement Communautaire de l’Equité Sociale et Territoriale

Bonjour à tous,

En ma qualité de Secrétaire Général et porte-parole du Ministère du Développement Communautaire de l’Equité Sociale et Territoriale, je me présente en ce jour lundi 27 Avril 2020 pour faire le point sur les opérations concernant l’aide alimentaire dans le cadre du plan de riposte Force Covid-19.

J’aborderai en premier le convoyage et le stockage des vivres sur l’ensemble du territoire, ensuite le ciblage des bénéficiaires avant de terminer par la distribution du kit alimentaire.

Pour rappel dans le cadre du plan de résilience économique et sociale face au covid 19, le MDCEST est chargé de la gestion de l’aide alimentaire au profit de 1 million de ménages représentant environ 8 à 10 millions de sénégalais.

Cette aide alimentaire d’une valeur monétaire de 66 000 FCFA est composée de :

100kg de riz ;

10kg de sucre ;

1 carton de 18 morceaux de savon ;

10 L d’huile.

Après les formalités d’acquisition, les opérations de convoyage ont été lancées le samedi 11 Avril 2020 par son excellence Monsieur le Président de la République.

A ce jour, un total de mise en place de vivres riz de 38754 ,8 dont 3094 chargé à port du bateau de la COSAMA a été acheminé dans les régions et départements réparti ainsi qu’il suit :

SITUATION DES LIVRAISONS DU 11 AU 25 AVRIL 2020













DEPARTEMENTS



QUOTA

LIVRE

RELIQUAT

OBSERVATIONS

ZIGUINCHOR

2375,1

2 375,1

00



BIGNONA

2622,100

1 681,4

1 646,7





OUSSOUYE

785,500

785,5

00



KOLDA

2093,900

2 094

00



MYF

1110,400

1 110

00



VELINGARA

2702,800

1 471

1 232



SEDHIOU

1111,200

1 113

00



BOUNKILING

878,100

490

388

27 AVRIL

GOUDOMP

934,000

645

289

27 AVRIL

DIOURBEL

1672,400

418

1 254,4



BAMBEY

2023,600/1075

1 074

949,6



MBACKE

6581,100/4634

1 335

5 246



THIES

3782,300

1 747,5

2 036,8



MBOUR

4558,600

1270

3 288,6



TIVAOUNE

2568

831

1 737



FATICK

2691,300

1 070

1 621,3

27 AVRIL

FOUNDIOUGNE

2189,400

00



27 AVRIL

GOSSAS

796,700

800

00



KAFFRINE

1413,500

410

1 013,3



BIRKILANE

700,900

700

00



KOUNGHEUL

1180,400

1 138

43



MALEME HODAR

645,800

646

00



KAOLACK

3146,700

918

2 228,7



NIORO

2474,000

529,2

1 944,8



GUINGUINEO

882,200/249

633

249



KEDOUGOU

854,600

FINI

00



SALEMATA

288,800

FINI

00



SARAYA

436,600

FINI

00



TAMBACOUNDA

2697,100

1 260

1437,1





BAKEL

763,000

739

24



GOUDIRY

710,800/

710

00



KOUMPENTOUM

1168,084/374

795

374



SAINT-LOUIS

1875,400

1 205

670,4



DAGANA

1827,600

961

866,6



PODOR

2758,400

805

1 953,4



MATAM

1463,000

1 335

128



RANEROU

407,400



407,4



KANEL

1110,900



1 111



LOUGA

1948,700

1130

818,7



KEBEMER

1429,100

393

1 036



LINGUERE

1577,300



1 577,3





TOTAL SANS DAKAR



75 065

38 041,3

37 023,7

50,67% EXPEDIE

DAKAR

10794,100

200,5





GUEDIEWAYE

2364,500







PIKINE

8416,100

320,7



GUINAW RAIL SUD

RUFISQUE

3369,400

192,3



-YENNE

-SANGALKAM



TOTAL AVEC DAKAR



100009

38 754,8









Pour le convoyage, 888 camions ont été mobilisés dont 35 camions de l’Armée, 171 du collectif des transporteurs et 8 camions du CSA. Pour ces opérations de convoyage, l’escorte est assurée par la gendarmerie et la programmation des chargements, par l’armée.



Parallèlement à ces opérations de convoyage, celles de ciblage se déroulentdans chaque région, département, arrondissement, commune, quartier et village.



En effet, pour le choix du million de ménages, deux procédés sont utilisés :



• Le registre national unique qui recense 588.045 ménages répartis dans toutes les régions et les communes du Sénégal parmi les plus vulnérables

• Le ciblage communautaire qui concerne 411 955 ménages

Ce dernier se fait à partir d’un quota alloué à chaque commune proportionnellement à la taille de sa population et à la carte de la pauvreté.



Ce quota est ensuite éclaté entre les quartiers par le comité de ciblage de la commune présidé par le maire et composé des délégués de quartiers, des représentants des jeunes, des femmes, de l’imam, du curé, des conseillers municipaux élus sur les listes concurrentes au maire, les leaders d’opinions, la société civile à travers les ONG qui sont présentes sur le terrain.







Ensuite, les comités de quartiers ou de village, sur la base du quota alloué, le ciblage est effectué. Les listes issues de ce ciblage sont ensuite remontées au comité de la commune, puis du comité de la commune, elles sont transmises au comité d’arrondissement présidé par le sous-préfet pour validation et ainsi s’enchainent les comités de validation au niveau du département présidé par le Préfet et au niveau régional présidé par le gouverneur.



L’architecture des différentes instances est ainsi faite pour garantir la transparence et amoindrir les risques d’erreur de doublon, d’inclusion et d’exclusion. A ce jour, tous les comités, à toutes les échelles sont déjà fonctionnels.



Ces comités sont assistés par des vérificateurs recrutés parmi les acteurs porteurs de dynamique populaire, les relais communautaires mais aussi parmi les jeunes volontaires dans les quartiers.



Une fois que les listes sont stabilisées et validées, un bon d’enlèvement est délivré à chaque bénéficiaire.



Tout comme le ciblage, la distribution est aussi organisé par un comité de distribution superviséAncre par le commandant de zone militaire dans chaque région avec une sécurité assurée par la police et la gendarmerie selon leur zone de compétence. Les services sanitaires sont aussi impliqués par rapport au respect des prescriptions liées à la lutte contre la contamination.



Il faut remarquer que l’armée et la Gendarmerie ainsi que la police sont au cœur du processus puisque membres des comités de validation mais aussi pour les opérations de convoyage comme rappelé plus haut.



Pour la distribution, elles se déroulera dans les communes pilotes de Guinauw-rail sud et de YENNE le mardi 28 avril 2020. Déjà, les dispositions sont prises par les autorités administratives et progressivement ce sera le cas dans toutes les régions.







Je vous remercie de votre aimable attention.