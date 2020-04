COVID-19 : Des chercheurs sénégalais dans l'équipe du Pr Didier Raoult

Révélé par son opiniâtreté à utiliser la Chloroquine dans le traitement de la pandémie du COVID 19, malgré les critiques de ses confrères, l'infectiologue marseillais Didier Raoult a reçu ce jeudi 10 avril la visite du président français, Emmanuel Macron. Une sorte de plébiscite pour cet homme dont la recette est en train de faire le tour du monde puisque beaucoup de pays lui ont emboîté le pas en donnant à leurs patients atteints du nouveau coronavirus de l'Hydroxychloroquine et de l'azithromycine.



Le Pr Raoult a présenté au président Macron les résultats de sa dernière étude qui prouve selon lui, l’efficacité de l'association de l'hydrochloroquine et de l'azithromycine. Selon cette étude, le traitement par ces deux molécules a fourni des résultats satisfaisants chez 91% d'un groupe de 1061 patients, soit 973 personnes.



C'était aussi l'occasion pour le Professeur Raoult de présenter son équipe de jeunes chercheurs à Emmanuel Macron qui s'est aussitôt prêté à l'exercice de savoir qui est qui et qui vient d'où. C'est ainsi qu'il apprendra que la majorité d'entre eux sont des jeunes originaires d'Afrique. Et il faut dire que l'Afrique de l'Ouest est bien représentée par le Mali et le Sénégal.



Pour ce qui concerne le Sénégal, rien d'exceptionnel, si l'on sait la place que ce scientifique français accorde à son pays de naissance. Né à l’hôpital Principal comme il l'a révélé dans un entretien avec nos confrères de E-Media, le professeur Didier Raoult séjourne fréquemment au pays de la Téranga où dit-il, il a mené beaucoup d'études liées aux maladies émergentes.