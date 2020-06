COVID-19 / Contribution aux efforts de l’Etat : Aly Ngouille Ndiaye donne 3,75 milliards.

Ce jeudi 11 juin 2020, le Ministre de l’Intérieur, M. Aly Ngouille NDIAYE a apporté une contribution significative aux efforts de l’Etat dans la lutte contre le Coronavirus.



En effet, il s’agit de la remise de deux (02) chèques de 2.765.000.000 FCFA et de 1.000.000.000 FCFA, respectivement au Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Monsieur Mansour FAYE & au Secrétaire Général du Ministère de l’Elevage et des Productions animales.



A rappeler que ces deux (02) enveloppes proviennent de l’indemnité d’assurance de près de 6.000.000.000 FCFA, reçue de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC).