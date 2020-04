COVID-19 : Cheikh Oumar Hanne remet le don du monde universitaire au ministre de la Santé et de l’Action Sociale.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Cheikh Oumar Hanne, en compagnie d’une forte délégation dont le recteur de l’université Cheikh Anta Diop, était ce matin dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action Sociale.

Cheikh Oumar Hanne était venu remettre le don du monde universitaire au ministre de la Santé pour lutte contre la propagation du coronavirus.

Il s’agit de solutions hydroalcooliques et des prototypes de respirateurs artificiels. Mieux, Cheikh Oumar Hanne a aussi remis à Abdoulaye Diouf Sarr une quantité de 1000 litres de gel antiseptique produit par le laboratoire du département génie chimique et biologie appliquée de l’Ecole Supérieure Polytechnique de l’Ucad. Une mission dans le cadre du service à la communauté. Cheikh Oumar Hanne d’indiquer que le monde universitaire a d’autres initiatives. Par exemple dans l’ESP, les étudiants ont inventé des distributeurs de gel antiseptique automatiques avec des robinets modernes qui distribuent du gel dès qu’une main est tendue. Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a aussi expliqué qu’à l’école polytechnique de Thies, les chercheurs ont mis en place un prototype de respirateur et qu’ils en feront une centaine dans les prochains jours pour un prix pas du tout cher. Ils mettront ces inventions entre les mains des techniciens de la Santé qui jugeront de leur validation ou leur amélioration. Cheikh Oumar Hanne a fini par féliciter le ministre de la Santé et tout l’ensemble du personnel médical qui abat un travail extraordinaire pour endiguer la pandémie du coronavirus.

Pour sa part, Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué que de tous les dons reçus à son ministère, celui-ci est le plus illustratif de la bonne corrélation de l’université et les travailleurs de la Santé.

Il a félicité son collègue Cheikh Oumar Hanne, au nom du président Macky Sall, au nom du Gouvernement, au nom des acteurs de la Santé mais aussi au nom du peuple Sénégalais.

Il a indiqué être rassuré et que le ministère de la Santé et de l’Action Sociale va travailler à feu continu avec l’ESP dans la production de gel antiseptique pour les structures de santé du pays et même dans les zones les plus reculées.

Il a salué l’innovation et la créativité des chercheurs Sénégalais.