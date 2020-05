COVID-19 : Ce qu'on sait de la position géographique des 59 nouveaux cas.

Le Sénégal compte 59 contaminations de plus et affiche à ce jour 1492 cas positifs. C’est ce qu’a révélé le dernier point fait par le ministère de la Santé sur l’évolution de la maladie à coronavirus dans notre pays.



Les cas issus de la transmission communautaire sont au nombre de 08 et sont détectés à Pikine (01), Parcelles Assainies (02), Grand Yoff (01), Mariste (01), Rufisque (01), Yeumbeul 1 et Touba (01). Comme pour les jours précédents, la majorité des cas proviennent des contacts suivis et sont vus à Dakar-ouest (09), Dakar Sud (21), Dakar-nord (01), Dakar centre (04), Pout (01), Touba (06), Louga (01), Rufisque (01), Mbour (01), Diamniadio (01), Sangalkam (05) et Diourbel (01).



La région de Dakar concentre 47 des 59 nouveaux cas. Elle est suivie de Diourbel avec 08 cas positifs. Diourbel a officiellement enregistré son premier porteur du virus et devient ainsi le 34e district touché.



Dixième pays africain le plus affecté, le Sénégal compile 1492 cas positifs dont 916 sous traitement, 562 guéris, 13 décès et un évacué.