COVID-19 : Au moins 5 cas positifs à la société de réparations navales Dakarnave.

Le Quotidien renseigne qu’au moins 5 cas positifs au coronavirus ont été dénombrés au niveau de la société Dakarnave. Il s’agit de cas importés, précisément des membres de l’équipage du navire étranger nommé Gazela.



Ce tanker, qui s’est installé dans l’espace portuaire depuis le 29 juillet dernier en provenance de Luanda (Angola), a fini de créer la psychose au niveau du personnel de la société de réparations navales. Le navire, qui est un tanker pétrolier/chimique construit en 2010, est actuellement au Port de Dakar après un voyage de 21 jours au départ du port de la capitale angolaise.



Mais il n’aurait pas uniquement transporté des produits pétroliers au Port de Dakar.



« On a des cas ici et la direction de Dakarnave veut étouffer l’affaire. Il y a un navire qui est venu depuis la veille de la Tabaski. Il s’est trouvé qu’il y a eu un cas de Covid-19. Samedi passé, des équipes de prélèvement étaient venues pour faire des tests sur un agent. Des tests qui se sont révélés positifs. Mardi dernier, elles sont revenues pour faire d’autres prélèvements et 4 agents sont positifs », confie une source portuaire interrogée par Le Quotidien.



Le journal nous apprend que deux gardiens sénégalais et un sous-traitant recrutés par l’équipage présentant des symptômes, ont été placés en isolement et soumis à des tests.



Pour l’instant, la direction de Dakarnave, une société indépendante du Port autonome de Dakar, nous souffle-t-on, gère cette affaire dans l’omerta.