COVID-19 A TOUBA / Une source médicale dans tous ses états : « Ce que dit le Sous-préfet de Ndame sur les 2 cas de Darou Marnane n'engagent que lui »

Alors que le Sous-préfet de Ndame, Mansour Diallo annonçait hier la sortie d'hôpital pour guérison des deux cas de Covid-19 traités au centre de santé de Darou Marnane dans les prochaines 24 heures, voilà que le démenti vient de lui être servi.



Une source medicale (qui préfère garder l'anonymat) confie que ces déclarations n'engagent que son auteur. « Il ne lui appartient pas de dire qui est guéri ou qui est malade. Nos malades sont toujours sous traitement et nous prions Dieu pour qu'ils sortent très vite. Leur santé est stable. Le moment venu, tout le monde sera informé via les canaux autorisés »



Signalons que l'administration médicale, au moment où ces lignes sont écrites, déroule une réunion pour savoir la conduite à tenir sur un certain nombre de choses.



Tard dans la nuit d'hier, Dakaractu-Touba informait que le plus âgé des deux malades avait piqué une crise. Présentement, il se porte bien, selon nos sources.