COVID-19 À TOUBA : Un malade refuse de prendre ses comprimés... Un nouveau centre de traitement ouvert... 23 nouveaux dont 2 cas communautaires.

Avec plus de 40 pensionnaires, le centre de santé de Darou Marnane ne pouvait plus tenir. Il fallait absolument le désencombrer pour permettre aux pensionnaires de mieux être à l'aise. C'est aunsi que le site pressenti a été finalement ouvert. Il s'agit d'une clinique jadis construite par des Modou-Modou sur la route de Ndiouroul (photo). Des malades y ont déjà été transférés, un peu moins d'une dizaine au moment où ces lignes sont écrites. Cette nouvelle donne devrait, peut-être mettre un terme aux évacuations sur Dakar.



À Darou Manane, un fait pour le moins insolite est noté. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années qui refuse catégoriquement de prendre ses comprimés. Ce matin, il a tout bonnement choisi de jeter les médicaments sous le nez et la barbe du médecin traitant. C'est ce dernier qui les ramassera par terre, avant de vainement tenter de le raisonner. Visiblement très têtu, l'homme martelle qu'il n'est pas malade et prend sur lui l'engagement de ne prendre aucun traitement.



Au plan des chiffres et pour le compte de ce dimanche 26 avril, Touba et Mbacké ont enregistré 23 cas dont 2 cas issus de la transmission comunautaire pour la commune de Touba. Deux malades ont testés négatifs et déclarés guéris.



Comme annoncé hier par Dakaractu-Touba, 3 malades ont été transférés à Dakar poir des raisons non encore élucidés.