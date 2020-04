COVID-19 À TOUBA / Un cas guéri, 8 personnes sous traitement et 6 prélèvements effectués.

Touba continue de prier pour ne plus compter de cas de Covid-19 confirmé dans ses rangs après plus de 10 jours d'accalmie. Au moment où ces lignes sont écrites, seules 8 personnes dont un Fatickois sont sous traitement au niveau du centre de santé de Darou Marnane. Un malade a été déclaré complètement guéri ce samedi. On nous apprend, cependant, que des prélèvements ont été, toutefois, effectués sur 6 personnes. La cité retient son souffle !