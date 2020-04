COVID-19 À TOUBA / Un agent de santé victime de la transmission communautaire.

En décidant de changer sa tactique de communication allant jusqu'à nommer les localités infectées par le virus via la transmission communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a identifié Touba comme étant l'une des communes ayant enregistré l'un des 5 cas du jour.



En fouillant un peu plus, Dakaractu-Touba a découvert que le patient qui a porté le nombre de cas de Touba à 5 (rien que pour cette catégorie de contamination) est un agent de santé. Notre source s'étonne et nous signale que l'agent en question n'a pas été en mesure d'identifier la personne qui a pu le contaminer.



Il est présentement sous traitement au centre de santé de Darou Marnane où ils sont 4 entre les mains du personnel soignant. 20 autres personnes sont placées en quarantaine à l'hôtel de Mbacké le temps de trouver les autres cas suspects qui été en contact avec l'agent de santé .