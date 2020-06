COVID-19 À TOUBA / Quand la panne des forages F7, F5 et F12 risque de réveiller la pandémie.

Au moment où ces lignes sont mises sous presse, Touba souffre d’un manque terrible d’eau dans plusieurs de ses quartiers.





En effet, trois forages sont tombés en panne. C'est plus précisément leurs pompes qui ont arrêté de fonctionner depuis plusieurs semaines. Il s'agit respectivement du F7 situé à Oumoul Khoura d'une puissance de 55kw et d'un débit de 150 mètres- cubes, du F5 de Khayra d'une puissance de 90 kw et d'un débit de 210 mètres-cubes et du F12 implanté à Ndame qui a une puissance évaluée à 75 kw et un débit de 380 mètres-cubes.







Ce manque d'eau pourrait réveiller la pandémie de la covid19 à Touba.







Dans le décompte de ce 25 juin 2020, la cité religieuse a enregistré 04 cas de nouveau coronavirus dont 03 issus de la transmission comunautaire.







02 malades internés, l'un à son domicile et l'autre au centre de traitement de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba, ont été testés négatifs et déclarés guéris.







Bilan de ce jour : 25/06/2020











Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 04











- District Sanitaire de Touba



04 Cas Positifs :



01 Contact



03 Communautaires







- District Sanitaire de Mbacké



00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire







- District Sanitaire Diourbel 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire







- District Sanitaire Bambey



00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire







- Guéris : 02



(Centre hôpital Fawzeini ) 1



(Domicile Touba) 1







- Décès : 00