COVID-19 À TOUBA-MBACKÉ : Les 7 cas communautaires répartis entre Gouye Mbind, Darou Khoudoss, Touba 28 et Mbacké.

L'agglomération Touba-Mbacké a enregistré, dans le décompte officiel de ce lundi 27 avril 2020, 9 cas de malades à coronavirus répartis comme suit : 7 cas à Touba dont 6 issus de la transmission comunautaire et 2 à Mbacké. L'un des 2 cas de Mbacké est aussi de type communautaire.



L'élément nouveau qui peut inquiéter, c'est que trois grands quartiers de la cité religieuse se sont partagés les cas issus de la transmission communautaire. Il s'agit de Gouy-Mbind, Darou Khoudoss et Touba 28.



L'agglomération a enregistré hier son premier décès lié au coronavirus. Il s'agit du cas communautaire identifié à Mbacké. C'est une dame âgée de 60 cas qui a perdu la vie alors qu'elle était en train d'être transférée au nouveau site de traitement des épidémies de Touba.



Touba compte présentement deux sites de traitement. En plus de celui de Darou Marnane qui a affiché le plein depuis une semaine, un autre est ouvert sur la route de Ndiouroul. C'est une clinique qui avait été construite par les émigrés de Toscana.