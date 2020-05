COVID-19 À TOUBA-MBACKÉ / La maladie accélère sa cadence avec 21 nouveaux cas.

Nous vous l'annoncions. Touba est partie pour ouvrir deux nouveaux sites de traitement. Les deux sites ont été officiellement acquis par le truchement du Khalife Général des Mourides qui a invité la structure Touba Ça Kanam à mettre à la disposition du service médical, les postes de santé de Touba Boberel et de Keur Gol.



Ces nouveaux sites devraient bientôt servir à désengorger le centre de santé de Darou Marnane et celui abrité par la clinique de Keur Kabb construite par des émigrés de Toscana au bord de la rupture.



En plus des malades, déjà confinés et dont le nombre n'est pas loin de frôler la centaine, il faudra désormais ajouter 21 nouveaux patients. En effet, Touba a enregistré dans le décompte du samedi 02 mai, 20 cas dont 19 contacts suivis par le service médical et 1 cas issu de la transmission communautaire. À côté, la commune de Mbacké s'enfonce un peu plus avec 1 nouveau cas communautaire.



RÉSUMÉ :



Total Cas confirmés : 21

- Touba : 20 cas

- 19 contacts

- 01 communautaire.

- Mbacké : 01 cas communautaire