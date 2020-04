COVID-19 À TOUBA / Le centre de santé Darou Marnane désinfecté et libéré... La cité religieuse affiche zéro patient sous traitement.

Après le transfert du commerçant de 55 ans à Dakar pour des raisons non encore élucidées, Touba ne compte plus de cas sous traitement au centre de santé de Darou Marnane. Depuis la nuit du lundi au mardi 14 avril 2020, plus aucune personne n'est internée sur place. La dame, dont l'état de santé a paru, parfois très compliquée, a été finalement libérée après avoir été déclarée guèrie.





D'ailleurs, les locaux du centre de traitement ont été nettoyés et désinfectés. Mieux le personnel soignant a même vidé les lieux et on signale à Dakaractu-Touba que l'idée est désormais de laisser à l'établissement le soin de reprendre son fonctionnement normal qui est de soigner les populations de la localité.