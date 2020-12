COVID-19 À TOUBA - La renaissance d'une maladie qui fait encore tousser la cité... Les cas communautaires reprennent le défilé...

Touba est-elle en train de tomber, à nouveau, dans les griffes de la covid19 ? Tout porterait à le croire, car après une disparition totale de la maladie en octobre 2020 et ce miracle de zéro cas noté deux semaines après le Grand magal de Touba, la cité renoue avec la pandémie. En effet, en deux semaines, plus de 30 cas issus de la transmission comunautaire ont été enregistrés par le district sanitaire.



Les 05 malades notés hier mardi et les 09 chiffrés aujourd'hui, montrent à suffisance la progression de la maladie dans la cité.



Pourtant, ces chiffres sont loin de refléter la réalité du terrain, les tests n'étaient réalisés que sur les patients ayant choisi d'aller vers les structures médicales pour solliciter des soins. Le port du masque est, tout de même, respecté dans les établissements scolaires qui accueillent des milliers d'élèves venant de Touba ( environ 70% des potaches qui fréquentent les écoles sont de la cité religieuse).



À côté, le département de Diourbel s'est " enrichi " de 04 nouveaux cas communautaires au moment où Mbacké a ajouté à son compteur un nouveau patient.