COVID-19 À TOUBA / La cité enregistre 1 nouveau décès et 02 nouveaux cas issus de la transmission communautaire.

Un nouveau cas de décès a été enregistré dans la cité religieuse de Touba et constaté au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeini. Dans le décompte de ce dimanche 05 juillet 2020, les autorités médicales en font d'ailleurs état. Il est aussi fait état de 04 cas de covid19 détectés dans la région de Diourbel dont 03 sont de Touba avec 02 issus de la transmission communautaire. Le district sanitaire de Diourbel a ajouté à son compteur un nouveau cas contact suivi.



Le bilan du jour fait par ailleurs mention de 04 malades testés négatifs et déclarés guéris. Ils étaient pour les deux internés dans leur domicile et pour le troisième confiné au centre de Santé de l'hôpital Fawzeini.





Bilan de ce jour : 03/07/2020



Région de Diourbel Total Cas Confirmés : 04



- District Sanitaire de Touba : 03 Cas Positifs :

01 Contact

02 Communautaires

- District Sanitaire de Mbacké 00 Cas Positif

00 Contact

00 Communautaire

- District Sanitaire de Diourbel 01 Cas Positif

01 Contact

00 Communautaire

- District Sanitaire de Bambey 00 Cas Positif

00 Contact

00 Communautaire

- Guéris : 04 (Centre hôpital Fawzeini) 3 (Domicile Touba) 1

- Décès : 1 (Centre hôpital Fawzeini)