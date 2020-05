COVID-19 À TOUBA - Familles placées en quarantaine : Le Khalife instruit Touba Ca Kanam de prendre tout le monde en charge.

Sous le ndigël du Khalife Général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a instruit l'association Touba Ça Kanam de prendre intégralement en charge les familles placées en quarantaine dans la cité religieuse de Touba pour covid-19.



Le Patriarche de Darou Miname, pour ce faire, a convoqué la personne morale de la structure, Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou, avant de demander à son porte-parole de lui décliner la nouvelle feuille de route. Il expliquera cette directive par la nécessité de soutenir les familles confinées de sorte à ce qu'elles soient en mesure de vivre la quarantaine sans avoir besoin de sortir pour se nourrir.



Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre de transmettre à Touba Ça Kanam la satisfaction du Patriarche de Darou Miname à leur endroit. "Le Khalife est au courant de ce qui vous avez fait dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid19 en réponse à son appel dans ce sens. Vous y avez investi plus de 50 millions de francs. Il est aussi au courant des efforts non négligeables que vous avez consentis pour réparer les forages en panne et permettre ainsi aux populations d'avoir de l'eau".



Un ndigël qui sera suivi à la lettre, dira Serigne Abdou Lahad Habibou, coordonnateur de la structure.



Le Khalife Général des Mourides demandera à ce que les mesures barrière édictées au niveau des mosquées soient de rigueur dans les marchés et dans les foyers afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus.