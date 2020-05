COVID-19 À TOUBA/ Darou Marnane et Keur Kabb débordés...Boberel et Keur Gol pour prendre le relais...L'intercession du Khalife.

À Touba, nous ne sommes plus loin de dépasser la centaine de personnes sous traitement pour Covid-19 entre Darou Marnane et Keur Kabb. Si le premier site est archiplein depuis bien longtemps, le deuxième, celui hébergé par le clinique construite par les Modou-Modou de Toscana, ne tardera pas à subir le même sort. En effet, plus de 30 patients y séjournent déjà.







Conscients que les choses vont se compliquer chaque jour davantage, les autorités médicales ont été rencontrer le Khalife Général des Mourides pour lui demander d'intercéder en leur faveur auprès de l'Association Touba Ca Kanam pour que leur soient prêtés les deux postes de santé construits à Boberel et à Keur Gol.







C'est ainsi que le Patriarche de Darou Miname a saisi Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou qui a toute de suite, en tant que personne morale de la structure, donné son accord.







Les deux sites devraient incessamment être ouverts et accueillir de nouveaux malades... Affaire à suivre...