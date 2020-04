COVID-19 A TOUBA - DETAILS SUR LE NOUVEAU CAS / Un commerçant de 55 ans habitant une concession de 15 personnes.

Touba devra maintenir la barre haute pour très vite se débarrasser de ce virus qui semble revenir pour se frayer un nouveau chemin. Alors que l'on espérait voir la cité afficher au compteur zéro cas de Covid-19, voilà qu'un nouveau malade issu de la transmission communautaire vient de se déclarer. Il s'agit d’un patient âgé de 55 ans environ. L'homme est monogame et il est chef d'une famille de 15 personnes.



Commerçant de son état au marché Ocass, il a été reçu au poste de santé de Khayra le 08 avril alors qu'il présentait des symptômes similaires à ceux généralement présentés par un malade au coronavirus (fièvre, toux et douleurs diffuses etc...).



Il aura bénéficié de 3 prélèvements dont 2 avec résultats, d'abord douteux et un troisième finalement concluant.



En exclusivité, Dakaractu-Touba vous annonçait, ce matin, que le nouveau cas issu de la transmission communautaire déclaré par le ministère de la santé était originaire de la cité religieuse.



Nous vous signalons aussi que le patient est actuellement hospitalisé au centre de traitement à Darou Manane où il est pris en charge avec le rajout d'un nouveau lit d'hospitalisation.



Les autorités, nous signale-t-on, sont en train de mener des investigations pour établir le Line listing des contacts afin de les mettre en quarantaine.



Au moment où ces lignes sont écrites, un nouveau lit a été ajouté alors que le dispositif sanitaire était sur le point de réduire son effectif sur les lieux, espérant alors que Touba allait afficher zéro cas au compteur. Malheureusement, les deux malades internés avant lui (une dame et sa fille) ne sont toujours sorties d'hospitalisation.



Dans quelques heures, le Khalife Général des Mourides fera une déclaration pour aborder diverses questions (le soutien à apporter aux Modou-Modou, l'aide alimentaire, le ramadan, le problème de l'eau, très certainement).



Affaire à suivre...