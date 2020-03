COVID-19 À TOUBA / Cheikh Abdou Bali renonce à ses indemnités d’adjoint au Maire et à sa dotation en carburant au profit de la lutte.

Après avoir consenti un don non négligeable au profit des daaras de Touba, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma vient officiellement de renoncer à ses indemnités d’adjoint au Maire et à sa dotation en carburant, au profit de la lutte menée contre la propagation du Coronavirus. Le ministre-conseiller a fait état, via sa page Facebook, de cette décision avant de préciser que " l'heure est à la solidarité."



Dans le même ordre d'idées, il suggère l'éventualité d’une réaffectation budgétaire au niveau des collectivités locales.



" Par exemple, dit-il, tout ce qui était destiné aux événements annulés ou célébrés dans la sobriété, doit aller à la lutte contre le Covid-19 ainsi que les dotations en carburant, les subventions et les indemnités".