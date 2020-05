COVID-19 À TOUBA : 64,1% estiment très grave le niveau de l’épidémie à coronavirus, 8,1% ignorent les signes de la maladie

Le Bureau de Prospective Économique (BPE) du Sénégal, a effectué une enquête téléphonique dans les communes de MBACKÉ et TOUBA auprès d’un échantillon de 320 personnes sur leur perception du coronavirus.



L’analyse de l’enquête montre que la ville prend au sérieux l’épidémie au regard du pourcentage de personnes (64,1%) qui apprécie au plus haut point le niveau de gravité de la l’épidémie. 34,1% l’estime grave tandis que 0,3% pense qu’elle n’est pas grave.



Avec une floraison de cas communautaires dans la Cité religieuse aussi, 8 au total depuis l’apparition de la maladie, des changements ont été observés dans les mesures de prévention de la maladie. En effet, l’enquête révèle que 82,5% des interrogés indiquent avoir limité leur déplacement, tandis que 10,0% ont décidé d’une application plus stricte des gestes barrière.



Pour rappel, l’enquête concernait 50% d’hommes pour autant de femmes avec un groupe d’âge qui varie de 18 à plus de 61 ans et l’enquête montre que 89,7% d’entre eux sont sensibilisés sur le coronavirus et sur les mesures de protection. Néanmoins 8,1% d’entre eux ne savent pas reconnaître les signes de la maladie et 99, 7% adoptent le lavage des mains comme geste barrière privilégié pour se prémunir contre la maladie.



Enfin dans l’analyse de l’enquête, 7,2% d’entre eux affirment avoir eu une personne de leur ménage ou du voisinage souffrant de troubles pouvant penser au coronavirus. Ces malades ont eu recours à l’automédication pour 8,7% d’entre eux et 91,3 % ont été pris en charge par les structures sanitaires. Cependant la population n’est pas pour un confinement total au vu des intérrogés, puisque 2,2% seulement sont pour cette mesure contre 65,9% pour la continuité du confinement partiel.