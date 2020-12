COVID-19 À TOUBA / 06 nouveaux malades, pour un cumul de 708 cas confirmés avec 41 décès enregistrés.

La Covid-19 n'aura pas fait dans la dentelle à Touba. Plus de 700 personnes auront été touchées par le virus et 41 d'entre elles auront finalement perdu la vie. Au moment où ces lignes sont écrites, 09 malades sont hospitalisés et tous les 09 sont des situations graves. 509 patients ont pu rejoindre leurs familles sains et saufs.