COVID-19 À MBACKÉ / Après avoir dégagé 15 millions pour des vivres, Abdou Mbacké Ndao offre 10.000 masques.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19 au niveau de la commune de Mbacké, le maire de la ville vient de mettre sur la table un lot de 10 000 masques (4 000 confectionnés par les tailleurs locaux sur financement de Lux Dev et 6 000 sur commande extérieure).



Abdou Mbacké Ndao de préciser que 3 000 pièces seront destinées aux 14 mosquées qui abritent les prières du vendredi. L'église sera aussi servie. 4 000 autres pièces seront distribuées au niveau des 4 principaux marchés de la commune (Marché Central, Marché Annexe, Marché Mame Rama, Marché Santhiane) et le reste sera attribué aux artisans de l'agglomération.



Le maire de préciser qu'une autre commande de 10 000 masques a déjà été passée et sera destinée aux élèves en classe d'examen.



Pour appuyer l'effort de l'Etat dans sa volonté de secourir les familles en cette période de pandémie, la mairie s'est aussi engagée à mettre à la disposition des populations de Mbacké des vivres avec comme cibles privilégiées celles qui sont directement impactées par la pandémie du covid19.



Rappelons que 15 millions avaient déjà été dégagés par la municipalité répartis comme suit : 04 millions pour l'achat de denrées destinées aux daaras, 01 million pour appuyer le comité départemental de riposte contre la covid19, 10 millions pour l'achat de gel alcoolique, savons, eau de javel, gants, masques chirurgicaux, cache-nez etc...