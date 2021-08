COVID-19 À MBACKÉ / 4. 616 personnes ont subi une vaccination complète... 1.408 manquent à l’appel de la deuxième dose de Sino et d’Astra.

Le vaccin contre le Covid-19 n’est pas la chose la plus prisée par les personnes qui fréquentent le district sanitaire de Mbacké, même si au début de la troisième vague, une petite affluence s’est produite.



Depuis le début de la vaccination, il faut noter que seules 7.769 personnes sont allées au moins prendre une dose.



D’ailleurs, 1.408 d’entre elles qui ont pris Sinopharm et AstraZeneca ne sont plus revenues pour la deuxième dose, même si l’on peut, pour les optimistes, penser qu’elles ont été ailleurs les prendre. Autant dire que seul le vaccin Johnson and Janssen, qui a enregistré 1.745 prises semble bien parti pour compter le plus de preneurs.



Dans la première prise, AstraZeneca a été injecté à 1.614, alors que dans la deuxième, seules 1.051 autres doses ont été administrées. Pour le vaccin Sinopharm c’est 4.410 contre 1.820. Cette méfiance du vaccin est la résultantes de rumeurs, certes fausses, faisant état de conséquences parfois néfastes.



Signalons que Mbacké compte, à ce jour, 113 décès et 65 patients sous traitement...