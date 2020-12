COVID-19 À L'HÉMICYCLE / Le DG du budget contaminé... Les députés généralement assis à côté de (...) menacés par le virus.

Les nouvelles continuent de tomber du côté de l'Assemblée nationale avec ce virus de Covid-19 qui circule et qui inquiète les députés. Après le décès de Marie Louise Diouf dite Loulou et la contamination médiatisée de Mamadou Lamine Diallo, l'on nous signale que plusieurs parlementaires ont été subir des tests. Certains d'entre eux ont déjà reçu leurs résultats et se sont même plu à publier via leur statuts WhatsApp à manifester leur joie de se savoir non porteurs du virus (l'exemple de Amy Ndiaye de Gniby).



Toutefois, la tension pèse chez les députés de l'opposition généralement assis à la droite du siège du Président de l'Assemblée nationale. Nul besoin de rappeler que Loulou et Diallo étaient toujours assis dans le même "couloir". Non loin d'eux était généralement assis le Directeur général du budget. Moustapha Bâ a, malheureusement, chopé le virus et est présentement alité, même si de bonnes nouvelles nous annoncent qu'il se porte mieux...