Malick Fall, maire de Diourbel, touche du bois. Sa commune n'a encore enregistré aucun cas de Coronavirus. D'où l'urgente nécessité de faire prendre conscience aux populations de son agglomération de la réalité de la maladie et des nécessaires précautions qu'il faut prendre pour se protéger.



Malick Fall remettait sa participation de 10 millions de francs au préfet de Diourbel dans le cadre du soutien qu'il a souhaité apporter, au nom de la commune, non sans inviter les populations au respect des interdits édictés dans le cadre de l'état d'urgence et du couvre-feu. "Les mesures que le Président de la République a prises sont pour nous protéger contre la pandémie qui est en train de faire des désastres à travers le monde. Le COVID-19 est une réalité et nous invitons toutes les populations de Diourbel à faire bloc derrière l'État. Nous n'avons pas encore de cas, mais il nous faudra redoubler de vigilance. Nous avons dégagé une somme de 10 millions et c'est l'occasion pour moi de remercier le conseil municipal qui a compris que l'heure était grave."



Le maire de la ville de poursuivre : "Maintenant, nous gagnerons beaucoup à respecter l'État d'urgence. Que les enfants restent à la maison. Nous demandons aussi aux personnes qui rentrent de l'étranger, dès leur retour, de se prêter aux consultations médicales pour se protéger et protéger leurs familles."



Face à la presse, le préfet Ibrahima Fall se réjouira du geste de l'édile, précisant que l'effort financier du maire a été très appréciable et qu'il sera utilisé intégralement dans le casre de la lutte contre le covid-19.



Signalons que le maire a aussi donné des produits détergents, des produits antiseptiques, du savon liquide et des bouteilles de gel alcoolisé.