COVID-19 : 48 patients déclarés guéris en 72 heures.

A ce jour, 280 cas ont été testés positifs à la Covid-19 au Sénégal alors que 106 sont encore sous traitement. Depuis vendredi, le nombre de cas guéris dépassait celui des patients hospitalisés et la tendance continue à se maintenir. Ce, avec un taux de guérison impressionnant.

En effet, 48 malades ont été déclarés guéris en 72 heures : 14, le 10 avril ; 15, le 11 avril et 19 ce 12 avril 2020.

L'un des malades guéris ce jour provient de Touba qui compte désormais 2 cas sous traitement. Aucun nouveau cas n'a été signalé à Louga et Goudiry qui ont enregistré plusieurs "contacts" positifs hier.

Les deux cas confirmés d’aujourd’hui viennent de Guédiawaye.