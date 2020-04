COVID-19 : 08 nouveaux cas répertoriés dans cinq districts sanitaires

Les 226 tests du jour ont révélé 08 cas positifs au coronavirus. Trois d'entre eux sont des contacts suivis, alors que cinq sont issus de la redoutable transmission communautaire. Les districts sanitaires touchés ce jour sont celui de Dakar-Sud, de Dakar-Nord, de Touba, de Yeumbeul et de Louga.



Dakar-Nord a enregistré un nouveau cas, passant de 15 à 16 contaminations. À Dakar-Sud, la chaîne de propagation n'est pas prête de s'interrompre puisque quatre nouveaux cas se sont ajoutés aux 57 recensés jusqu'au 17 avril. À Touba, une nouvelle contamination a été constatée. Idem à Louga et Yeumbeul.



S'agissant des cas communautaires, la Directrice de la Santé a précisé qu'ils ont été détectés à Yeumbeul, Keur Massar, Touba, Médina (Dakar-Sud) et à la Cité Soprim (Dakar-Nord).



Le Sénégal affiche à ce jour 350 cas déclarés positifs, dont 211 guéris et 135 sous surveillance médicale. Le nombre de décès a cependant évolué depuis hier avec la mort d'un patient survenue hier, vendredi 17 avril à Ziguinchor.