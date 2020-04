COVID-19 : 07 nouveaux cas observés à Dakar Sud, Touba et Ziguinchor.

Sur 278 tests réalisés, 7 sont revenus positifs, a relaté le ministre de la Santé ce vendredi 17 avril. Cinq du groupe sont des cas contacts alors que deux sont issus de la transmission communautaire.



Ces nouvelles contaminations sont signalées par le site de suivi du ministère de la Santé à Dakar Sud (03), Ziguinchor (02) et Touba où les deux cas communautaires ont été détectés. Le district de Dakar-Sud (Médina, Rebeuss...) enregistre à ce jour 57 cas alors que Ziguinchor a franchi la barre des 5 infectés. La ville sainte de Touba totalise 30 cas même si 26 d'entre eux n'ont plus de trace du virus dans leur organisme.

Le Sénégal a déclaré 342 patients du Covid-19. Plus de la moitié, exactement 198, ont été déclarés guéris, alors que 141 sont sous traitement...