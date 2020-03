COVID-19 : La Fondation Total fait un don de 100 millions en carburants.

La compagnie Total, à travers sa fondation d’entreprise au Sénégal, a annoncé qu’elle offrira du carburant d’une valeur de 100 millions de francs CFA pour appuyer le pays dans sa lutte contre le nouveau coronavirus.







La multinationale française veut ainsi soutenir les autorités publiques et sanitaires ainsi que les forces de sécurité mobilisées dans la lutte contre le virus Covid-19, précise-t-elle dans un communiqué transmis à l’APS.







Ces carburants seront disponibles dans les stations-service Total au Sénégal et au niveau du dépôt aéroportuaire.







‘’La solidarité est notre raison d’être et a fortiori dans une période comme celle-ci. En faisant ce don en carburant, nous avons souhaité - avec l’appui précieux des équipes de Total Sénégal - soutenir celles et ceux qui sont en première ligne et qui luttent au quotidien contre cette épidémie’’, a expliqué Moustapha Ndiaye, président de la Fondation Total Sénégal.