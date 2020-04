COVID-19 : Kolda enregistre un autre cas importé, une guinéenne âgée de 25 ans.  

La région de Kolda vient d’enregistrer un autre cas de covid-19, celui-ci, importé ce samedi 25 avril. Ce cas positif au coronavirus a été détecté dans le département de Vélingara au niveau du village de Saré Woudou dans la commune de Kandiaye.



Il s’agirait d’une ressortissante guinéenne âgée de 25 ans. Actuellement, elle est isolée et prise en charge par l’équipe médicale traitante de l’hôpital régional de Kolda, d’après Dr Oumar Sané médecin chef de district de Vélingara.



Son itinéraire l’aurait conduite à Bonconto, puis Biarou de Baricounda avant de se rendre au village de Saré Woudou de la commune de Kandiaye.



C’est à Saré Woudou où elle a été signalée par un citoyen tombé sur le coup des actions qui a ensuite alerté les autorités sanitaires, administratives et les forces de défense et de sécurité.



Ces dernières ont pris ensuite toutes les mesures et précautions qui ont conduit à la détection de ce cas positif au covid-19.

Il faut signaler qu’avec ce cas, la région est à son huitième malade.

Nous y reviendrons pour plus de détails…